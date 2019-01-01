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Изготовленные вручную туристические ножи отличаются красотой, прочностью, эргономичностью, безупречным балансом. Это очень важно, поскольку в походе нож превращается в средство первой необходимости. С его помощью готовят еду, режут сучья для разведения костра, стругают колья для установки палатки, перерезают веревки, копают землю, чистят рыбу и выполняют десятки других полезных операций. Приобрести качественный, изготовленный с соблюдением многовековых традиций походный нож приглашает кузнечная мастерская А. Бирюкова.
Мы используем материалы исключительного качества, благодаря которым клинки получаются твердыми, а лезвие долго не затупляется. Используются высококачественные порошковые стали Elmax, D20,BohlerM390. Они обладают великолепными антикоррозийными характеристиками, способны выдерживать температуры более 500 градусов Цельсия, не вступают в реакции с большинством щелочей и кислот, отличаются устойчивостью к долговременным механическим перегрузкам. У нас вы можете купить туристический нож с оптимальным сочетанием гибкости и твердости. Им удобно пользоваться, при этом он долго сохраняет заточку.
Какой походный нож купить
1. Вес и размер.
Фиксированные и складные туристические ножине должны быть большими: во-первых, это непрактично, ведь длинными клинками зачастую бывает сложно выполнять бытовые задачи, во-вторых, каждому туристу хочется максимально облегчить свой груз. Оптимальной длиной клинка считается 11-15см: такой походный нож весит 250-350 г и занимает немного места в рюкзаке.
2. Форма.
Поскольку в походе при помощи ножа придется справляться с самыми разнообразными задачами, стоит выбрать универсальный клинок. Стандартный прямой нож со скосом (финка) — оптимальный выбор. Важно купить туристический складной или фиксированный нож с крепким и достаточно толстым лезвием: им удастся и резать ветки, и открывать консервные банки, и копать землю.
3. Рукоять.
Рукоять также желательно подбирать из прочных, способных вынести большие физические нагрузки и перепады температур материалов. Мы в кузнечной мастерской используем армированный стеклопластик G-10: он негигроскопичен, не впитывает запахи, отличается термостойкостью и способностью выдержать большие механические нагрузки. За рукоятью не потребуется особый уход: материал не раскрашивается, не окисляется и не ржавеет.
4. Способ крепления клинка.
Складные туристические ножи используются намного реже, чем с фиксированным клинком. Дело в том, что их конструкция не такая надежная, поэтому ими нежелательно выполнять работы, где нужно прикладывать физическую силу. Складные походные ножи компактные и легкие, однако длина лезвия редко превышает 9 см, поэтому их функциональность ограничена. За ними требуется более тщательный уход, а срок их службы в среднем меньше, чем у ножей с фиксированными лезвиями. Обычно опытные туристы имеют набор из двух ножей под разные цели: легкий многофункциональный раскладной нож для «столовых» нужд и фикс в чехле для грубой работы.
Почему стоит купить туристический нож в кузнечной мастерской Андрея Бирюкова
Если вы хотите приобрести походный нож, который станет вашим верным спутником в походах, на рыбалке или охоте на долгие годы, стоит выбрать изделия ручной работы от мастерской ножейА. Бирюкова. Они производятся из проверенных материалов, имеют эксклюзивный дизайн и обладают исключительными эксплуатационными качествами. Вот главные преимущества, за которые наши ножи ценят покупатели:
· Надежность. Мы работаем уже более 20 лет и нашли поставщиков стали, древесины, акрила, которые предоставляют продукцию высокого качества. Обработка производится на современном высокоточном оборудовании с автоматическим управлением.
· Удобство. Конструкция каждого ножа продумана до мелочей, чтобы он хорошо лежал в руке и имел оптимальный баланс. К каждому изделию в комплекте прикладываются ножны и сертификат.
· Выгодные цены. В нашем интернет-магазине вы можете купить туристические ножи в Москве или другом городе с доставкой по привлекательным ценам. Мы также регулярно объявляем скидки на разные группы товаров, чтобы сделать уникальные ножи еще доступнее.
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